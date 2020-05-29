В центре Сыктывкара появится новый фонтан

Несмотря на непростое положение священнослужителей из-за пандемии коронавируса, территории вокруг храмов продолжают преображаться. Так, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим сообщил о начале строительства фонтана в двух шагах от кафедрального собора. Вокруг водомета поставят скамейки, где могут отдыхать горожане и гости столицы.

- У кафедрального собора сооружают фонтан. Вокруг будут стоять лавочки, горожане и гости смогут прийти и насладиться видом храма, а также побывать на концерте в новом зале строящейся звонницы, - отметил Питирим.

Звонницу на территории Свято-Стефановского собора начали возводить в 2016 году. Так как здание создают на пожертвования людей, то его строительство затянулось. Однако уже виден конец грандиозной стройки. По словам архиепископа, осталось благоустроить второй этаж здания, где будут располагаться классы православной гимназии.

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