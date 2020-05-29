2020-05-29T13:33:44+03:00
Общество

В Коми самый высокий процент летальности от COVID-19 по СЗФО

Аналитики опубликовали статистические данные
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - медицинский сотрудник и пациент в палате интенсивной терапииНа фото - медицинский сотрудник и пациент в палате интенсивной терапииФото: Иван МАКЕЕВ
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В Коми уже четвертый день подряд регистрируют новые случаи смерти от коронавируса. По ситуации на 29 мая в республике COVID-19 унес жизни уже 23 пациентов. Статистика информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом утверждает, что в нашем регионе самый высокий уровень летальности от вируса в Северо-Западном федеральном округе.

Аналитики отмечают, что четыре региона демонстрируют летальность выше общероссийской. Самый высокий показатель у Коми (1,78 процента), далее идет Калининградская область (1,53 процента), Псковская область (1,49 процента) и Санкт-Петербург (1,12 процента).

Статистика центра по мониторингу

Статистика центра по мониторингу

В начале мая мы опубликовали статистику центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, которая констатировала: в Коми самый низкий прирост заболевших COVID-19. Тогда обнародованные цифры невероятно радовали, так как всего полтора месяца назад Коми удерживала славу самого коронавирусного региона - долгое время наш регион занимал четвертое место по уровню заболеваемости в стране.

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Сейчас в республике 1 262 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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