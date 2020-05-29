2020-05-29T14:08:11+03:00
Общество

В Коми 13 врачей заболели COVID–19 во время исполнения трудовых обязанностей

Пострадавшим медикам произвели выплаты из фонда социального страхования
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Скорая помощь спешит к коронавирусным больнымСкорая помощь спешит к коронавирусным больнымФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Коми 13 врачей заболели коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей. Пострадавшим от COVID–19 медикам произвели выплаты из фонда социального страхования, о чем сообщил депутат Госсовета Коми Андрей Климушев по итогам рабочего совещания в законодательном органе по видеоконференц-связи.

- Стоимость страхового случая при работе с COVID–19: 68 тыс.рублей, если сотрудник заболел, от 200 тысяч рублей и выше, если получена инвалидность, 3 млн рублей, если сотрудник погиб, - сообщает депутат.

Народный избранник также добавил, что прокуратура отрабатывает каждое обращение медработников по поводу выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19, которые они, к примеру, не получили. Между тем случаев, когда сотрудники медицинских учреждений недовольны выплатами, довольно много. Например, вчера мы опубликовали видеообращение работников Коми республиканской больницы (ныне она переоборудована под ковидный госпиталь). Они работают с коронавирусными больными, однако доплат людям никаких не полагается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми самый высокий процент летальности от COVID-19 по СЗФО

В регионе уже четвертый день подряд регистрируют новые случаи смерти от коронавируса. По ситуации на 29 мая в республике COVID-19 унес жизни уже 23 пациентов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все о призах и Джекпоте «Русского лото». Как участвовать в лотерее и выигрывать
Лотерее «Русское лото» уже четверть века. В ней можно выиграть автомобили, загородные дома, дачи и множество других денежных призов. Джекпот «Русского лото» на сегодня – 500 000 000 рублей
Новости 24
В Сыктывкаре закупают скейт-парк за 3 млн рублей
Сыктывкарская компания компенсировала моральный ущерб
Жители Коми обращаются за помощью после укусов клещей
Жители Коми за сутки лишились более миллиона рублей
Погода в Коми 29 мая
В Заполярье восстановят прежний график движения поездов
Коэффициент распространения коронавируса в Коми пока находится в границах нормы
В Сыктывдинском районе пострадал мотоциклист
Пьяный сыктывкарец разбил полицейскому нос
В Выльгорте произошел сильный пожар
Воркутинец предложил деньги полицейскому за решение своих проблем
Погода в Коми 28 мая
В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на нескольких улицах
Минздрав Коми оплатит стоимость лекарств ребенку-инвалиду
В Ухте мужчина выпал из лодки и едва не утонул
В Сыктывкаре задержали нетрезвых водителей
С 27 мая в Сыктывкаре вводится особый противопожарный режим
У жителя Усинска изъят килограмм гашиша