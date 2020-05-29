В Коми 13 врачей заболели COVID–19 во время исполнения трудовых обязанностей

В Коми 13 врачей заболели коронавирусом во время исполнения своих служебных обязанностей. Пострадавшим от COVID–19 медикам произвели выплаты из фонда социального страхования, о чем сообщил депутат Госсовета Коми Андрей Климушев по итогам рабочего совещания в законодательном органе по видеоконференц-связи.

- Стоимость страхового случая при работе с COVID–19: 68 тыс.рублей, если сотрудник заболел, от 200 тысяч рублей и выше, если получена инвалидность, 3 млн рублей, если сотрудник погиб, - сообщает депутат.

Народный избранник также добавил, что прокуратура отрабатывает каждое обращение медработников по поводу выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19, которые они, к примеру, не получили. Между тем случаев, когда сотрудники медицинских учреждений недовольны выплатами, довольно много. Например, вчера мы опубликовали видеообращение работников Коми республиканской больницы (ныне она переоборудована под ковидный госпиталь). Они работают с коронавирусными больными, однако доплат людям никаких не полагается.

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