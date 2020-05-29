2020-05-29T17:09:08+03:00
Общество

В Коми под наблюдением медиков находится 1618 человек

С учета за сутки сняли 30 человек
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми зафиксировали еще одну смерть у пациента с коронавирусомСегодня в Коми зафиксировали еще одну смерть у пациента с коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми с начала эпидемии лабораторно подтверждено 1262 случая заболевания COVID-19. Сегодня зарегистрировали 24 новых случая заражения.

Сейчас республика находится на 59 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 1618 человек: 1561 контактировали с заболевшими, 57 прибыли из-за рубежа.

Выздоровели еще 23 человека. Всего излечились 667 человек. Официально подтверждено 23 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, сегодня зарегистрировали еще одну смерть.

За последние сутки снято с медицинского учёта 30 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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