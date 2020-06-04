Воркута поставила рекорд по количеству зараженных COVID-19 за сутки

Прирост инфицированных COVID-19 в Воркуте за 3 июня составил 41 случай. По ситуации на вчерашний день в заполярном городе с начала пандемии зафиксировали 175 больных коронавирусом и один случай летального исхода от COVID-19.

Отметим, что городом-лидером по заражению по-прежнему остается Усинск. Yа 3 июня там зарегистрировали 241 случай инфицирования коронавирусом. По ситуации на третий день лета там зафиксировано 16 новозаболевших.

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