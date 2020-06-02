В Коми от коронавируса выздоровели ещё 44 человека
По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 1393 случая заболевания COVID-19. Сегодня зарегистрировали 41 новый случай.
Сейчас республика находится на 60 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего под медицинским наблюдением находится 1503 человек: 1465 контактировали с заболевшими, 38 прибыли из-за рубежа.
748 человек выздоровело. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано.
За последние сутки снято с медицинского учёта 119 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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