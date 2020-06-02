2020-06-02T16:09:43+03:00
Общество

На следующей неделе уровень воды в Печоре должен вернуться к норме

Режим ЧС продолжает действовать в Усть-Цилемском районе
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КомиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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В ближайшую неделю уровень воды в Печоре в Усть-Цилемском районе опустится ниже неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

В республике сохраняется тенденция по осушению подтопленных населенных пунктов. Высокая вода уходит, освобождая все новые территории. Только за последние сутки уровень в реке в разных точках Усть-Цилемского района упал на 10-20 сантиметров.

По состоянию на 2 июня уровень воды у населенных пунктов Усть-Цилемского района, где пока продолжает действовать режим «чрезвычайной ситуации», еще превышает неблагоприятные отметки на 15-18 сантиметров. Участок дороги, ведущей к селу Хабариха, пока остается подтопленным. Но уже в ближайшие недели, с учетом прогноза, ожидается, что река войдет в норму.

В подтопленных селах, как и прежде, работают специалисты РСЧС. Они мониторят паводковую обстановку и продолжают обходить дома. Также работники помогают людям с доставкой продуктов и лекарств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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