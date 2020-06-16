2020-06-16T16:03:33+03:00
Общество

Детей, погибших в результате пожара в Воркуте, дважды пытались отобрать у матери

Но у отдела опеки ничего получилось
Дарья ЮДИНА
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Вчера в Воркуте случился пожар, погибли детиВчера в Воркуте случился пожар, погибли дети
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Детей, которые вчера погибли в Воркуте в результате пожара, отдел опеки дважды пытался отобрать у матери через суд. Но ничего не получилось. Об этом пишет пресс-служба мэрии Воркуты.

Так, в апреле 2018 года в отдел поступила информация о том, что девочка попала в больницу с множественными травмами головы. Предположительно, виноват был сожитель матери. Мальчика отправили по социальным показаниям в Воркутинскую детскую больницу. Отдел опеки и попечительства обратился в Воркутинский городской суд с исковым заявлением о лишении матери родительских прав.

Суд лишь ограничил мать в родительских правах. Были взысканы алименты на содержание детей. Впоследствии их передали под опеку бабушке по линии матери. Однако в 2019 году мать обратилась с иском в городской суд об отмене ограничения и возвращения сына с дочкой ей. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Органы опеки возражали против заявленных требований. Они направили апелляционную жалобу в суд. Но Верховный суд Коми оставил все как есть.

30 января малышей вернули матери. Женщине объяснили, что если она будет пренебрегать родительскими обязанностями, то её привлекут к ответственности. Семья состояла на контроле у субъектов профилактики. Её также поставили на учет в Службу сопровождения замещающих семей в 2018 году.

Однако это не помогло. Вчера в доме на Шахтерской набережной произошел пожар. Пожарные вытащили из задымленной квартиры двух детей и двух взрослых. 6-летняя девочка и 4-летний мальчик скончались по дороге в больницу. Позже инцидент стал обрастать новыми подробностями: прокуратура выяснила, что мать на момент пожара была пьяна. Следователи возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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