Коронавирус в Коми: карта заражения на 16 июня 2020 года

В Коми сегодня лабораторно подтвердили еще 85 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 2437 случаев заражения. Где в этот раз выросло количество «ковидных» пациентов в обзоре «КП».

Воркута и Усинск не уходят из тройки коронавирусного антирейтинга: 28 и 21 новый случай заражения соответственно. В заполярном городе также зафиксировали два новых летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

В Ухте количество случаев заражения выросло до 64, в Инте до 78. Между ними Сыктывдинский район 70 случаев. У Печоры и Княжпогостского района ситуация получше: 33 и 49 случаев заражения соответственно.

В Усть-Куломском, Койгородском, Сосногорском, Вуктыльском районе, Инте изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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