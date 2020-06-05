2020-06-05T17:49:12+03:00
Общество

В Печоре машинисты предотвратили железнодорожную аварию

Мужчины вовремя обнаружили опасность
Дарья ЮДИНА
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Павел Ушаков и Александр Баранов. Источник: www.pkbct.ruПавел Ушаков и Александр Баранов. Источник: www.pkbct.ru
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Машинист локомотивного депо Печоры Павел Ушаков и помощник машиниста Александр Баранов во время движения обнаружили, что землю на путях размыло. Вовремя сообщив об опасности, бдительные локомотивщики не допустили повторения прошлогоднего ЧП: тогда на станции Керки с пути сошли 23 вагона грузового поезда. Об этом пишет пресс-служба проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства ОАО «РЖД».

Павел Ушаков и Александр Баранов 12 мая вели грузовой поезд из 56 вагонов по плечу из Печоры в Инту. Прошло чуть больше часа, когда состав вышел на перегон Аранец – Сыня участка Печора – Косью.

Участок несложный, прямой. Поезд шел на штатной скорости, когда машинист увидел, что из ближайшего к железной дороге леса потоком течёт вода. Не снижая скорости, Павел Ушаков провёл поезд по участку. Глядя в боковое зеркало локомотива, машинист оценил степень угрозы и сообщил обо всем дежурной по станции Сыня.

На место оперативно прибыли работники и техника. Путейцы подсыпали полотно, углубили и изменили русло канавы, отведя поток воды от железной дороги. Движение по участку не прерывалось, лишь на некоторое время ограничили скорость движения.

Павла Ушакова и Александра Баранова уже поощрило руководство Северной дирекции инфраструктуры. В Северной дирекции тяги сообщили, что заслуженная награда ждёт отличившуюся бригаду и в День железнодорожника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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