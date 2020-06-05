Гниль и обрушивающиеся стены: как выглядят квартиры подтопленных паводком домов в Сыктывкаре

Масштабное половодье, которое захлестнуло Коми в этом году, к счастью, уже отступило, но людям еще долго придется расхлебывать последствия стихии. Большое количество домов пострадало и в пригородном сыктывкарском поселке Трехозерка. Местная администрация выделила чуть больше 12 тысяч рублей в помощь каждому пострадавшему от половодья собственнику жилья. Однако судя по фото, которые разместили в соцсетях, этих денег на восстановление домов не хватит.

- Страшно представить, но в некоторых домах вода доходила до подоконника! В этом году после посещения поселка врио главы Коми людям тоже обещали помочь и материалами, и деньгами, - рассказывала «КП-Коми» заведующая местной библиотекой и краевед Ирина Нестерова.

Люди публикуют в соцсетях страшные фото последствий разрушительного половодья —разъедающий древесину грибок, гнилые деревянные конструкции и прочие прелести, который оставил паводок.

Стены от сырости начинают крушиться

Обваливается штукатурка

Древесина гниет

Фундамент пострадал

Напомним, что половодье в середине мая «стартовало» с южных районов — пик паводка на этих территориях пришелся на 17 мая. Сейчас большая вода уже почти ушла.

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