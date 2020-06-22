Министры Коми одеваются в секонд-хэнде

Высокие чиновники не считают зазорным одеваться в секонд-хэнде. Такую информацию озвучила в телефонном разговоре с журналистом управляющая одним из сыктывкарских магазинов подержанных вещей Татьяна Ткач.

Представителем СМИ был задан вопрос по жалобе читателя на то, сама Татьяна Сергеевна выходит в зал к покупателям с явными признаками простудного заболевания и при этом отказывается предоставить покупателям жалобную книгу. Госпожа Ткач предложила корреспонденту лично приехать в магазин и убедиться в ее полном здравии: «А то, что я разговариваю в нос, так это, может, потому что я на улицу выходила», - пояснила она.

Также Татьяна Сергеевна рассказала, что не далее как 29 мая магазин прошел проверку надзорными органами, которые не выявили никаких нарушений.

Вообще, по ее словам, представители власти весьма охотно посещают секонд-хенд, и чаще - как покупатели.

- Буквально вчера у нас были два министра (имена не приводим из этических соображений. - прим. ред.). Остались очень довольны, - поделилась Татьяна Ткач.

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