В Воркуте за сутки COVID–19 подтвердили у 31 пациента

В Коми 18 июня зарегистрировали 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Почти половина из них - в заполярном городе. В мэрии Воркуты«КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 31 новый случай заболевания (всего с начала пандемии 858 случая). На стационаре наблюдают 198 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 6 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

227 юных пациентов находятся под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 21 пациента с пневмонией, 20 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике под наблюдением по-прежнему 737 человек.

Кстати, 18 июня подтвердили 16 случаев выздоровления от COVID-19 (всего 190 человека побороли болезнь). Официально с начала пандемии в заполярном городе подтвердили пять случаев летального исхода от коронавируса.

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