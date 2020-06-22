В Сосногорском районе зарегистрировали два новых случая заражения COVID-19

В Сосногорском районе до сегодняшнего дня было только десять выявленных случаев заражения коронавирусом. Все больные из этой группы уже выздоровели, поэтому муниципалитет долгое время оставался «чистым». Но сегодня там зарегистрировали два новых случая заражения. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Дягтеренко.

Первый заболевший житель Брянской области, который приехал в Сосногорск на вахту. Он находился все это время в обсерваторе без клинических симптомов. Сейчас его госпитализировали в Ухтинскую городскую больницу с положительным результатом на коронавирус. С заболевшим мужчиной никто из жителей района не контактировал.

Второй случай у жителя Нижнего Одеса. Болезнь у него проходила бессимптомно. Положительный результат подтвердился во время обследования на работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 22 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 59 человек, один пациент умер

Сейчас в республике 2 864 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 (подробности)