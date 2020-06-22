В Воркуте зарегистрировали 61 новый случай заболевания коронавирусом

В Коми 22 июня зарегистрировали 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Небольшая нестыковка: 61 случай заболевания зафиксировали в заполярном городе. В мэрии Воркуты«КП-Коми» сообщили о новых случаях заболевания COVID–19 за сутки.

В Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали 61 новый случай заболевания (всего с начала пандемии 1039 случаев). На стационаре наблюдают 193 взрослых с подозрением на COVID–19. Всего 3 детей подозревают на коронавирус, новых случаев нет.

241 юный пациент находится под наблюдением в Воркутинской детской больнице. При Воркутинской больнице скорой медицинской помощи находятся под наблюдением 23 пациента с пневмонией, 46 пациентов — с коронавирусом. При Воркутинской поликлинике под наблюдением 882 человека.

Кстати, 22 июня не подтвердили ни одного случая выздоровления от COVID-19 (всего 246 человек с начала пандемии побороли болезнь). Официально в заполярном городе подтвердили шесть случаев летального исхода от коронавируса.

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