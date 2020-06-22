В Ухте завершили расследование дела по факту жуткого нападения в магазине

Фигурант несколько раз ударил юную продавщицу ножом, а потом просто перешагнул через неё, оставив истекать кровью

В Ухте завершили расследование уголовного дела по факту жуткого нападения, которое произошло в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, 52-летний мужчина пришел в торговый павильон, где напал на 23-летнюю продавщицу. Он ударил ее не менее 15 раз ножом, а после украл из кассы чуть больше 19 тысяч рублей. На видеозаписи нападения видно, что злоумышленник после того как взял деньги, бросил жертву истекать кровью, перешагнув через нее.

Потерпевшая выжила благодаря своевременной медицинской помощи. Полицейским пришлось побегать за фигурантом: после нападения он сбрил усы, чтобы его не узнали. В ходе расследования он признал свою вину. Кроме того, её подтвердили экспертизы.

Так, согласно заключениям генотипоскопических экспертиз на одежде, обуви и изъятых у злоумышленника деньгах обнаружена кровь потерпевшей. По заключению физико-химической экспертизы волокна одежды фигуранта также нашли на месте преступления, а волокна одежды потерпевшей на одежде обвиняемого. В результате ольфакторной судебной экспертизой установлено наличие запаховых следов фигуранта на дверной ручке павильона.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Запись опубликовали на YouTube-канале Следственного Комитета РФ (подробности)