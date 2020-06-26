2020-06-26T16:51:51+03:00
Общество

Депутаты Госсовета Коми в суде не смогли добиться компенсаций для всех детей из малоимущих семей

Народные избранники не могут понять, чем одни дети хуже других
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Чем одни дети хуже других?Чем одни дети хуже других?
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В Коми малоимущие семьи с детьми 2013 по 2016 годов рождения получают специальные выплаты. Малыши 2019 года рождения - тоже. Не повезло детям, которые появились на свет в 2017 и 2018 году, - их семьи лишены этой формы поддержки,так как депутаты не продлили действие закона. Три депутата Госсовета не понимают, чем дети одного года рождения хуже другого, и пошли в Конституционный суд. Народные избранники считают, что республиканский закон «О государственных гарантиях в Коми семьям, имеющим детей» не соответствует Конституции. 7 мая они направили в суд запрос. Только 23 июня прошло рассмотрение запроса народных избранников.

- В выступлении я отметил, что такой порядок дифференцирует граждан не в зависимости от их нуждаемости в получении мер социальной поддержки, а в зависимости от даты рождения ребенка, что противоречит Конституции Республики Коми и здравому смыслу. Уполномоченный по правам ребенка Республики Коми Татьяна Козлова поддержала наш запрос, а представители Госсовета и администрации главы Коми — нет, - сообщает депутат Олег Михайлов.

Народный избранник отвечает, что основным аргументом оппонентов оставить все как есть является нехватка финансов. По расчетам, чтобы предоставить выплаты третьим и последующим детям из малоимущих семей 2017 - 2018 годов рождения требуется 330 млн рублей в год, и у Республики Коми нет денег на эти выплаты. Однако депутат уверен: деньги найдутся, если перераспределить налоги в пользу республики.

Напомним, что еще 2012 году в Коми приняли закон, предоставляющий меры социальной поддержки третьим и последующим детям, в признанных малоимущими семьях. Этот порядок действовал с 1 января 2013 по 31 декабря 2016 года. Обычно депутаты продлевали действие закона. Но в 2016 году они этого не сделали. В итоге дети, родившиеся в 2017 и 2018 году, остались не у дел. Самое интересное, что малыши 2019 года рождения имеют право на социальную выплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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