Коми нарастила экспорт металла

Внешнеторговый оборот Коми в первом квартале достиг 27,4 млн долларов. Это на 12 процентов меньше в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как следует из таможенной статистики, республика продолжает оставаться экспортоориентированным регионом: экспорт продукции из нее превышает импорт в 7,3 раза. Об этом пишет «Давыдов. Индекс».

Основная доля (87 процентов) товарооборота Коми приходится на дальнее зарубежье. Основным партнером республики являются Нидерланды (16,4 процентов), на втором месте остается Италия (7,6 процентов), а на третьем — Германия (16,4 процентов), замыкают пятерку Латвия и Китай (по 6,2 процентов). На товарооборот со странами СНГ приходится 13 процентов от его общего объема.

Среди регионов СЗФО Коми занимает восьмое место по товарообороту и экспорту, а также девятое место по импорту.

В первом квартале экспортные поставки в Коми составили 216,7 млн долларов. Больше всего из республики вывозится древесины, бумаги и изделий из них. Поставки металлов и металлических изделий увеличились в 260 раз — с 1,6 млн до 405 млн долларов.

При этом стоимостный объем импорта снизился на 9 процентов и составил 30,7 млн долларов. В основном товары в Коми импортируются из Китая, Финляндии, Германии, Австрии, Аргентины и Эстонии. В частности, вдвое сократился импорт текстиля (до 2,4 процентов), а поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья уменьшились в 12 раз — со 123 млн до 10 млн долларов.

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