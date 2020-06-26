2020-06-26T21:29:41+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 26 июня 2020 года

Где «ковидных» пациентов стало больше
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте сегодня зарегистрировали 11 новых случаев заражения. Инфографика Алексея ПонарядоваВ Воркуте сегодня зарегистрировали 11 новых случаев заражения. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми количество случаев заражения выросло на 58. Всего в республике зарегистрировали 3108 случаев заражения. Где «ковидных» пациентов — в обзоре «КП-Коми».

Так, коронавирус в Воркуте замедлил темп - 11 новых случаев. В Удорском районе количество случаев заражения выросло до девяти, в Сыктывдинском - до 78. В Усть-Куломском и Ижемском районе по одному новому случаю заражения. В Ухте, Инте, Сосногорском, Койгородском районе изменений нет. Вуктыл остается «чистым» на коронавирусной карте.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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