415 жителей Коми узнали свой ВИЧ-статус «на экспедиции»

415 жителей Коми узнали свой ВИЧ-статус с помощью всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Сегодня в республике прошло официальное закрытие седьмого этапа акции.

Всего за полгода в событии поучаствовали 45 регионов и 199 населенных пунктов. В республике члены экспедиции посетили Ухту, Печору и Сыктывкар. Также бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию прошло в поселке Ярега. По подсчетам организаторов акции в республике свой результат на ВИЧ узнали 415 человек.

Организатором бесплатного анонимного тестирования стало министерство здравоохранения России. Главная задача экспедиции – больше рассказать россиянам о ВИЧ и СПИД, снизить дискриминацию ВИЧ-положительных людей и мотивировать их на тестирование.

Сергей Поган (у микрофона). Фото Анны Новы

- Мне довелось быть привлеченным к профилактике ВИЧ. В Коми первые вспышки инфекции зафиксированы в 90-х годах. С тех пор число заболеваний растет. Всего в республике примерно 4500 больных. Экспедиция, которая проводится уже несколько лет, конечно, мотивирует население на обследование и лечение. Приезд акции важен и нужен, он показывает доступные методы и приемы, который можно реализовать, - рассказал главный врач «Республиканского Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Сергей Поган.

В экспедиции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» приняли участие терапевты, педиатры, инфекционисты и эпидемиологи. Специалисты не только просвещали людей и проводили бесплатное тестирование, но и организовали учебные семинары, на которых обсуждалась актуальность проблемы ВИЧ-заболевания.

- Я очень рада, что данная акция посетила нашу республику. К сожалению, рекомендации обследоваться раз в год пользуются не все. Организаторы экспедиции всегда шли к нам на встречу. Ждем вас в следующем году, – поделилась врач-эпидемиолог «Республиканского Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Мария Смирнова.

По словам главного врача «Республиканского противотуберкулезного диспансера», Сергея Водопьянова люди очень ревностно наблюдают за ситуацией с ВИЧ. В Баренц-регионе уже объединили две программы по борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Участие в данной программе также принял наш регион.

На церемонии закрытия организаторам акции торжественно передали флаг Коми. Фото Анны Новы

- Мы занимаемся этим вопросом со специалистами минимум два раза в год, и с огромным интересом наблюдаем за развитием ситуации. В отличие от туберкулеза ВИЧ-инфекция только набирает обороты. Очень бы хотелось, чтобы люди как можно раньше узнали о своем статусе и начинали антивирусную терапию.

На церемонии закрытия организаторам акции торжественно передали флаг Коми. Дальше экспедиция отправится в Архангельскую область.

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