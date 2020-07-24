2020-07-24T11:26:54+03:00
Общество

В Усинске на выплаты пострадавшим от паводка выдели 840 тысяч рублей

Денежную помощь получат 59 человек
Дарья ЮДИНА
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Фото со страницы Николая Такаева "ВКонтакте"Фото со страницы Николая Такаева "ВКонтакте"
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В Усинске на выплаты пострадавшим от паводка выделят 840 тысяч рублей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал мэр Николай Такаев.

В муниципалитете начали выплаты пострадавшим от паводка сельчанам. Материальную помощь получат 59 человек.

Всего из резервного фонда усинской администрации выделено 840 тысяч руб. По десять тысяч получит каждый член семьи, пострадавшей от паводка. А тем, кто вследствие подтопления потерял еще и часть имущества первой необходимости, выплачивается дополнительно по 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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