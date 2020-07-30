2020-07-30T15:12:06+03:00
Общество

Морпех из Коми, который получил травму во время салюта в Североморске, пришел в себя

На Северном флоте проходит проверка по факту травмирования военнослужащего
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Состояние уроженца Коми Дмитрий Чемалина, которой получил ранение головы во время салюта в Североморске, наконец-то стабилизировалось. Друг морского пехотинца Алексей Голубецкий пишет в социальных сетях, что парень вышел из медикаментозной комы.

- Дима начал потихоньку приходить в себя. Он узнал маму, но из-за травмы челюсти его речевая функция нарушена! - пишет мужчина. Дмитрий может двигать руками, реагирует на внешние раздражители. Ближайший месяц парень проведет в госпитале под наблюдением медиков.

Напомним, что поздним вечером 26 июля молодой морпех, но уже ветеран боевых действий из Сыктывкара, Дмитрий Чемалин упал с трибуны во время праздничного салюта в Североморске: в него попал неизвестный предмет. Парень получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка. Неравнодушные люди собрали деньги, чтобы отправить маму пострадавшего парня в Североморск, сейчас она находится рядом с сыном. На Северном флоте начата проверка по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты. Проверку ведут и военные следственные органы.

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Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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