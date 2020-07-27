Парад Победы в Коми хотят провести 4 сентября
Парад Победы в Коми могут провести 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Владимир Уйба встретился с руководителем группы компаний «РУСТИТАН» Алексеем Новиковым. Алексей Новиков представил врио главы Коми проект по освоению Пижемского месторождения в Усть-Цилемском районе.
Сегодня группа компаний завершила геологоразведку. В конце 2020 года планирует провести защиту запасов в ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых». Далее начнётся опытно-промышленная разработка месторождения с подготовкой к проектированию и строительству горно-металлургического комплекса. Он станет основой для формирования Национального горнопромышленного кластера, создаваемого в республике.
Участники встречи также затронули подготовку к празднованию 99-летию образования Коми и проведению парада Победы. Праздничные мероприятия предварительно планируют провести 4 сентября, если позволит эпидемиологическая обстановка.
Алексей Новиков заявил о готовности организовать выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русь». Владимир Уйба инициативу поддержал и заверил, что готов с этим помочь.
Планируется, что в сентябре лётчики пилотажной группы «Русь» не только покажут своё мастерство в небе, но и встретятся со школьниками и студентами. Также они представят для жителей и гостей республики наземную экспозицию учебно-боевых самолетов Л-39 «Альбатрос» в аэропорту Сыктывкара.
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ИСТОЧНИК KP.RU