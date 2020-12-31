Волонтеры проекта «Сытый гражданин» устроили настоящий праздник для бездомных Сыктывкара.Еще 10 декабря они объявили о сборе подарков, пригласив всех желающих присоединиться простыми словами: «если вы готовы стать волшебником».И желающих сделать доброе дело нашлось немало. За неполных три недели удалось собрать: - почти 35 килограммов мандаринов; - около 200 шоколадок; - 10 телефонов - новых и мало б/у. На счет «Сытого гражданина» перечислили 33 311 рублей.И, конечно, нашлись желающие купить букет цветов для Светланы, валенки для Сергея и сертификат в магазин косметики для Виктора (он мечтает подарить своей дочери духи). Это те бездомные, которые смогли сформулировать свои желания еще 10 декабря.Вчера, 30 декабря, волонтеры опубликовали видеоотчет о вручении подарков. Это очень трогательно. Если вам кажется, что в жизни что-то не так, то посмотрите, сколько людей, котором для счастья нужно так мало.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год подарит жителям Коми дополнительно два выходных (подробности)