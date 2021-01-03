По данным Роспотребнадзора Коми на 3 января, наибольший прирост заболевших коронавирусом за сутки зафиксирован в Сыктывкаре – 76 случаев, Ухте – 72, Сосногорске – 37, Ижемском районе – 25.Всего в республике на 3 января от ковида выздоровели 289 пациента, заболели 253 человека, подтверждены три летальных случая.Всего на данный момент под медицинским наблюдением находятся 7 216 человек, из них 7 205 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа.За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 283 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.Охват ПЦР-тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции в Коми превышает общероссийский норматив в три раза. Именно широким охватом тестирования объясняется большое количество выявленных случаев инфицирования COVID-19, подчеркивает Роспотребнадзор по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид в Коми в декабреВсе не так и плохо (подробности)«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарецАлександру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)