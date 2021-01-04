Жители Ухты требуют убрать стаи бездомных собак, которые обосновались рядом с детскими учреждениями. Администрация города отвечает, что решить проблему сейчас не в состоянии.«Собаки везде, возле здания Вниигаза, рядом с бассейном, куда ходят наши дети! Рядом с МОУ СОШ 10 также стая собак! МП Формирование современной городской среды не работает! Примите меры!», - пишут на портале «Активный регион».И количество восклицательных знаков в столь коротком послании не удивляет. В декабре 2020 года в Ухте произошло сразу несколько ужасающих случаев. «Комсомолка – Коми» рассказывала о нападении бездомных собак на 16-летнюю ухтинку Вику Зорину.После вопиющей трагедии, когда стая загрызла насмерть возвращавшуюся с работы ухтинку, власти вроде бы начали шевелиться. Например, в Ухте наконец нашли место под приют для бездомных собак.Но, как следует из ответа администрации Ухты на гневное сообщение жителей о стаях собак у школы и бассейна. В реальности воз, то есть бродячие опасные собаки, и ныне там.«В настоящее время отлов животных без владельцев на территории МОГО «Ухта» не производится ввиду отсутствия подрядной организации. Все поступающие заявки на отлов животных от жителей города и юридических лиц заносятся в журнал учета заявок и будут переданы для исполнения в подрядную организацию после ее определения и заключения соответствующего муниципального контракта», - сказано в сообщении администрации Ухты от 28 декабря 20202 года.Кстати, ситуация плачевная не только в Ухте. На борьбу с бездомными собаками в Коми потратили всего треть денег от плана, потому что не могут найти исполнителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолки съели собаку на глазах школьников села Коми (ужасающие фото)