На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 7 января в России 23 541 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 230 новых случаев.Всего в республике сейчас 31 833 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 594 пациента, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 29 780 человек (151 пациент выздоровел за сутки).\\"Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить\\", — заявил иммунолог Владимир Болибок.Профессор кафедры \\"Вирусология\\" института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что не стоит ожидать резкого спада числа заражений. Этот процесс будет плавным и постепенным. Где-то к весне будет снижение заболеваемости. Большую роль в этом сыграет вакцинация.Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал, что уже к середине декабря республика выйдет на плато. \\"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение\\", - заявил тогда Владимир Уйба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми появится единая диспетчерская по приему вызовов скоройКак спасали в пандемию людей из отдаленных районов (подробности)