По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на 7 января больше всего заболевших в Сыктывкаре - 59 случаев. На втором месте Ухта, где диагноз подтвержден у 57 человек. На третьем - Печора – 29 новых случаев. В Сосногорске диагноз подтвержден у 22 человек, в Воркуте - у 21.\\"Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить\\", — заявил иммунолог Владимир Болибок.Профессор кафедры \\"Вирусология\\" института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что не стоит ожидать резкого спада числа заражений. Этот процесс будет плавным и постепенным. Где-то к весне будет снижение заболеваемости. Большую роль в этом сыграет вакцинация.Напомним, 8 ноября глава Коми предсказывал, что уже к середине декабря республика выйдет на плато. \\"Я думаю, еще два цикла у нас будет подъем, два раза по 14 дней, и к середине декабря мы должны выйти на плато, чтобы встретить Новый год не с такими цифрами и пойти на снижение\\", - заявил тогда Владимир Уйба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые жертвы коронавируса в Коми и хорошие новостиСтрашные цифры кажутся обнадеживающими (подробности)