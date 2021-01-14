Два дня назад сыктывкарский приют для собак \\"Друг\\" попросил помощи, непривычной для волонтёров и сыктывкарцев - взять на передержку в морозную погоду воспитанников приюта - старичков и короткошёрстных, чтобы животные не околели от холода, ведь они содержатся в уличных вольерах. А шутка ли, на этой неделе столбик термометра прочно \\"подвис\\" на отметке -33 -35С. За два дня откликнулось много сердец, в тепло добрые люди разобрали 56 собак!- Спешим поделиться радостью, сегодня на теплую передержку уехали: два щенка, Тельман, Рыжик Улыбчивый, Тунгус, Рудик, Бумер, Швейк, Жиган, Жуля, Мира, Чёрный Дедушка, Рыжик Корычев, Саша, Боливар, Артик, Сильвер, Гермес, Леша, Варыш, Ручеек, Герман, Бакс рыжий, - написали волонтёры приюта в официальной группе в вк.В Коми грянули серьёзные морозы, и многие питомцы - старички и короткошёрстные - могли просто замёрзнуть и не пережить эти несколько дней. Вчера - 24 собаки, позавчера - аж 32! Целых 56 \\"хвостиков\\" теперь будут живы и здоровы! Сотрудники приюта радуются: на призыв о помощи откликнулось много людей - волонтёры и опекуны, приезжали жители Сыктывкара и ближайших районов (даже с Визинги! - а это два часа езды на машине до столицы Коми).- Хочется выразить благодарность нашим волонтёрам-перевозчикам: Алику Романову, Евгении, Олегу Резникову и Ольге Беляевой с Андреем Осиповым! - автоволонтёры целыми днями развозили собак по адресам тем людям, у кого нет своего транспорта.Благодарность приют выражает и тем неравнодушным, кто не смог взять пёселя на передержку, но перечислил денежные средства на зоотакси.В группе приюта в вк - настоящий аншлаг: люди делятся фотографиями счастливых улыбающихся собак на передержке. И, конечно же, не угасает надежда, что многие животные найдут дом и хозяев после спада холодов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа день сыктывкарцы спасли от морозов больше 30 собакПриют \\"Друг\\" благодарен неравнодушным жителям столицы Коми (подробности)