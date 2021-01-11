Сайт стопкоронавирус.рф продолжает публиковать самую актуальную информацию об эпидемиологической ситуации в регионе.Так, за сутки вновь в Коми было зарегистрировано 215 пациентов с COVID-19. Общее количество инфицированных за всё время пандемии составило 32 943 человека. При этом с выздоровлением было выписано 247 пациентов за сутки. За всё время коронавирус побороли уже 31 021 человек.За сутки скончались 3 человека с коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 619 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)