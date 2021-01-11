Известный сыктывкарский фотограф, сотрудник газеты \\"Красное Знамя\\" Андрей Шопша скончался на 36 году жизни. Он попал в реанимацию Коми республиканской больницы 11 июня 2014 года. У журналиста была диагностирована двусторонняя пневмония. Причины заболевания врачи установить не смогли. После его мать обратилась в суд, обвинив врачей в смерти сына.8 декабря 2020 года Сыктывкарский горсуд рассмотрел иск, который Татьяна Шопша заявила к Коми республиканской клинической больнице, а также Бюро судебно-медицинской экспертизы о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 000 000 руб. и 500 000 руб. соответственно.Как говорится в материалах гражданского дела, мать потеряла сына в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи. Длительное время она находилась в болезненном состоянии и проходила лечение в психиатрической больнице.Обстоятельства наличия дефектов в лечении ее сына подтверждены вступившим в законную силу решением Сыктывкарского суда, тогда была проведена экспертиза. Этим же решением установлено, что указанный Бюро судебно-медицинской экспертизы диагноз после вскрытия является неверным, заключение экспертов признано недействительным. Тогда причиной смерти посчитали отравление неустановленным нейротоксическим (действующим на центральную нервную систему) веществом.Непосредственной причиной смерти Александра Шопши явились отек и набухание головного мозга, а также прогрессирующая сердечная недостаточность, повлекшая за собой отек легких, являющиеся отражением выраженного типового (неспецифического) патологического процесса, каким могла служить интоксикация, наблюдающаяся при самых различных состояниях.Суд считает установленным и доказанным, что в связи со смертью сына женщине был причинен моральный вред. Суд также полагает, что отсутствие точно установленной причины смерти сына, способной внести ясность в обстоятельства его смерти, когда близкий родственник имеет подозрение, что к гибели его родного человека привела несвоевременная или некачественная оказанная учреждением здравоохранения медицинская помощь, также не могло не вызвать у истца физические страдания и нравственные переживания. Таким образом, требования истца о взыскании с ответчиков компенсации морального вреда являются законными и обоснованными.Суд постановил взыскать с Коми республиканской клинической больницы в пользу матери компенсацию морального вреда в сумме 240 000 рублей. С Бюро судебно-медицинской экспертизы взысканы 7 000 рублей, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вокруг меня – ад». Сказал жене умирающий от ковида в больнице сыктывкарецАлександру Бельзякову было всего 38 лет (подробности)