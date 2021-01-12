В Коми число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 33 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб страны.По данным на 11 утра 12 января, в Коми выявлено и подтверждено 33 153 факта заражения среди населения. В их числе 210 случаев было отмечено за последние сутки. Среднее число регистрируемых случаев болезни который день идет на спад.Также оперштаб сообщает, что за сутки было выписано по выздоровлению 251 пациент, за весь период от коронавируса излечились 31 272 человека. Количество смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки увеличилось на шесть. Всего в Коми скончались 625 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)