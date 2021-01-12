Сыктывкар вновь возглавил рейтинг самых зараженных городов Коми. За сутки здесь обнаружено и подтверждено 69 случаев заражения коронавирусом.Следом идет Ухта. В городе за минувшие 24 часа 37 человек заразились COVID-19. Тройку лидеров замыкает Сосногорск с 26 новыми пациентами.Всего под медицинским наблюдением находятся 6 290 человек, из них 6 279 контактировали с заболевшими, 11 прибыли из-за рубежа. Всем больным оказывается необходимая медицинская помощь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)