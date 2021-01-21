Новый размер прожиточного минимума установили в Коми на 2021 год

Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми утвердили величину прожиточного минимума на 2021. Размер прожиточного минимума зависит от зоны проживания - северной или южной части республики. В среднем по Республике Коми в этом году он составит 14 567 рублей и по сравнению с прошлым годом останется неизменным.

В среднем по Коми для трудоспособного населения прожиточный минимум на 2021 год составит 15 715 рублей (в северной зоне - 18 107 руб, в южной - 14 813 руб).

Для пенсионеров Коми прожиточный минимум в 2021 году в среднем составляет 12 645 руб (в северной зоне - 14 350 руб, в южной - 12 160 руб)

Прожиточный минимум для детей в Коми на 2021 год установлен в среднем 14 701 руб (в северной зоне - 17 364 руб, в южной - 13 666 руб).

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

Тем, у кого доходы меньше прожиточного минимума, предоставляются различные социальные льготы.

Отметим, размер прожиточного минимума в 2021 году в России составит на душу населения 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Напомним, ранее размер прожиточного минимума устанавливался раз в квартал, теперь же эта сумма будет действительна весь год. Изменились и правила, по которым высчитывают прожиточный минимум. Если прежде он определялся по стоимости минимального набора потребительской корзины, то с 2021 г. он будет устанавливаться на уровне 44,2% медианного дохода по стране. Медианный - это такой «пограничный» доход, когда половина работников получает больше, половина — меньше.

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