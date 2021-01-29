Туристический комплекс «Ижемская усадьба» хотят построить в Сыктывкаре

В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации комплекса.

Вчера, 28 января, в администрации Ижемского района обсуждали строительство культурно-туристического комплекса «Ижемская усадьба» в Сыктывкаре.

«После того, как в результате пожара сгорел Центр культуры коми-ижемцев «Изьва» в Сыктывкаре, с инициативой строительства в столице региона ижемского этнокомплекса в администрацию района обратились председатель МОД «Изьватас» Николай Рочев и общественник Олег Терентьев. Инициатива была поддержана, разработана концепция. В 2018 году Минимущество передало Ижемской клубной системе в бессрочное пользование земельный участок в 3746 квадратных метров по ул. Домны Каликовой в Сыктывкаре», - рассказала начальник управления культуры Виктория Вокуева.

По концепции «Ижемская усадьба» - это комплекс взаимосвязанных объектов этнографического направления, представляющих культуру, быт, традиции, историю и современную жизнь коми-ижемцев, использующие современные технологии организации деятельности в этнокультурной сфере и туристического процесса. В него войдут гостевой дом, центр культуры коми-ижемцев, чум кафе на 25 мест, чум-музей, амбар и здание хозяйственного назначения.

«В целом идея культурно-туристического комплекса очень интересная. Но нам необходимо прийти к пониманию, за счет каких средств планируется строительство комплекса, какова ее примерная стоимость, в чью собственность будут оформлены объекты, какой будет организационно-правовая форма учреждения», - обратился к участникам совещания глава района Игорь Норкин.

«В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации комплекса за счет привлеченных спонсорских средств. Проектировщик «Изьва-строитель». По последним расчетам вышли на общую сумму в 97 млн рублей. В феврале документация будет отправлена на госэкспертизу. Строительство запланировано в два этапа. В первую очередь внесено строительство здания Центра культуры коми-ижемцев «Изьва». Вторую очередь, строительство остальных объектов, планируется реализовать за счет привлечения инвесторов, участия в государственных программах до 2025 года», - объяснил свое видение реализации концепции общественник и предприниматель Олег Терентьев.

Вопрос по финансированию строительства комплекса пока остается открытым. Варианты поддержки проекта «Ижемская усадьба» на региональном или федеральном уровнях Игорь Норкин намерен обсудить с главой региона.

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