Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Коми

Со следующей недели вакцинация будет доступна уже в 13 медицинских организациях региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

28 января в Коми поступила вакцина ГАМ-КОВИД-Вак (Спутник-V) в количестве 2700 доз. Уже сегодня препарат развозят по медицинским организациям республики.

В Сыктывкарскую поликлинику № 3 направлено 950 доз, в Эжвинскую городскую поликлинику – 400 доз, в Усинск -200 доз, в Койгородок -50 доз, в Инту и Воркуту – по 200 доз, в Прилузский, Усть-Куломский, Удорский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Корткеросский районы и Ухту - по 100 доз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Коми.

Напомним, до конца февраля в Коми поступит 53 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Напомним, в Сыктывкаре 28 января была приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса. Как "КП-Коми" сообщили в городской поликлинике, желающих привиться от COVID-19 много. Каждый день два кабинета работают без перерывов в две смены с утра до вечера. В день через руки врачей проходит порядка сотни пациентов.

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