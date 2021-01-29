В Сыктывкаре закончилась вакцина от COVID-19

В Сыктывкаре очень много желающих привиться. Вакцина от коронавируса снова закончилась. Фото: Екатерина САВЕНКО

В столице Коми снова приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса. В Сыктывкаре прививки делают в городской поликлинике.

Как "КП-Коми" сообщили в городской поликлинике, желающих привиться от COVID-19 много. Каждый день два кабинета работают без перерывов в две смены с утра до вечера. В день через руки врачей проходит порядка сотни пациентов. Люди приходят строго по времени, по пять человек на вакцину "Гам-КОВИД-Вак", которая содержит пять доз. После прошедшей "пятерки" следующей надо ждать 10 минут, чтобы разморозилась новая партия.

В феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. Фото: Екатерина САВЕНКО

- Пока запись не ведётся, - рассказали "Комсомолке" сотрудники поликлиники. - Следующую партию вакцины ждем в феврале.

Напомним, в Сыктывкаре запись на прививку от коронавируса уже приостанавливали в середине января. Потом запись возобновили.

Напомним, в феврале в Коми поступит большая партия вакцины от коронавируса - 53 тысячи доз. А число пунктов, где можно будет поставить прививку, вырастет в три раза - с восьми до 24. Об этом заявил в видеообращении 22 января глава Коми. По мнению Владимира Уйбы, режим повышенной готовности будет сохраняться в республике до конца 2021 года, пока не будут привиты 60 процентов населения.

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