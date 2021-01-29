В Коми разрешили заниматься физкультурой на воздухе

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В указ о режиме повышенной готовности в Коми внесены изменения. Новые послабления позволят проводить физкультурные мероприятия на открытом воздухе.

В документе появился новый абзац:

"Разрешить с 1 февраля 2021 при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., проведение официальных физкультурных мероприятий на открытом воздухе".

Напомним, 28 января в Коми поступила вакцина ГАМ-КОВИД-Вак (Спутник-V) в количестве 2700 доз. До конца февраля в Коми поступит 53 тысячи доз вакцины от COVID-19. А в марте прогнозируют серьезное снижение новых заболевших коронавирусом.

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