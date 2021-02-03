В двух районах Коми объявили особый противопожарный режим

С начала 2021 года в Коми погибло в 3 раза больше людей, чем за это же время в прошлом году. Фото: архив КП

В связи с ростом количества пожаров и гибели на них людей на территории городского округа Усинск и Княжпогостского района введен особый противопожарный режим, сообщает МЧС по Коми. Здесь пройдут внеплановые проверки газового и печного оборудования в жилых домах.

С начала 2021 года на территории Республики Коми произошло 142 пожара, погибло 10 человек. В прошлом году за этот же период было зафиксировано 92 пожара и трое погибших на них людей.

Большинство пожаров произошло в жилом секторе. Их основными причинами стали нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Что запрещено в период особого противопожарного режима на территории городского округа Усинск и Княжпогостского района:

- эксплуатировать электросети, не оборудованные устройствами защитного отключения;

- эксплуатировать без присмотра электронагревательные приборы, в том числе в жилых и хозяйственных помещениях;

- оставлять включенными в электрическую сеть бытовые электронагревательные и электроосветительные приборы;

- обогревать помещения бытовыми газовыми приборами, предназначенными для приготовления пищи.

В жилых помещениях с печным отоплением топка печей должна прекращаться за два часа до отхода людей ко сну.

За несоблюдение установленных требований пожарной безопасности предусмотрена специальная административная ответственность, установленная ч.2 ст.20.4 КоАП, которой предусмотрено увеличение суммы штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в несколько раз.

В рамках введенного режима на территории муниципалитетов будет усилена работа по профилактике пожаров. В том числе предусмотрено проведение внеплановых осмотров газового и печного оборудования.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по телефонным номерам «01», «101» или «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетная семья из Сыктывкара из-за пожара лишилась дома и всего имущества

Отец семейства просит помощи неравнодушных жителей Коми (подробности)