В Сыктывкаре в магазине подростки жестоко избили женщину

В сыктывкарском сетевом магазине подростки избили женщину. Фото: скрин с видео.

Вчера, 4 февраля, на просторах сети появилось видео, на котором оголтелые подростки избивают в крупном сетевом магазине пожилую женщину. Факт нападения на человека в сыктывкарском супермаркете "Комсомолке" подтвердили в пресс-службе УМВД столицы Коми.

- Мальчики, помогите, кто-нибудь! Они же убьют её! - Просит голос за кадром, хозяин которого, видимо, и снимает видео.

Скрин с видео.

На шокирующем ролике видно, как три подростка (девочки!) напали на человека, лежащего на полу магазина. Женщине остаётся только прикрывать лицо и голову руками, чтобы визжащие подростки ещё больнее не заехали руками и ногами.

К подросткам неуверенно подошёл охранник, однако с детьми ничего сделать не смог. Какой-то мальчик в синей куртке после криков о помощи тоже попытался оттащить девчонок от пострадавшей, но тоже безуспешно.

Скрин с видео.

По неподтвержденным данным, подростки до нападения бродили по магазину возле железнодорожного вокзала и нагло разбрасывали товары с полок. Пожилая женщина сделала им замечание, за что и поплатилась - толпа несовершеннолетних остервенело напала на неё с кулаками.

- Сейчас по факту избиения женщины в сыктывкарском магазине проводится проверка, - сообщили "КП-Коми" в столичном УМВД. - Вчера магазин на время закрыли для проведения следственных мероприятий.

"Комсомолка" будет следить за этой историей.

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