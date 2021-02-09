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Коронавирус Covid-19

Еще два летальных случая от коронавируса зарегистрировано в Коми

Число жертв COVID-19 растет с каждым днем
Источник:kp.ru
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В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

В Коми увеличилось число зараженных коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Коми стали известны последние данные об эпидемиологической ситуации в регионе. Так, за сутки коронавирус выявили у 130 человек. При этом общее количество зараженных уже достигло 37 584 пациентов.

С выздоровлением был выписан уже 36 272 пациента. Этот показатель увеличился за сутки на 121 человек.

Увеличилось и количество жертв COVID-19. По сообщению федерального штаба, еще два жителя Коми скончались от осложнений, вызванных вирусом. Общее число смертей, по состоянию на 9 февраля, достигло отметки в 719.

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