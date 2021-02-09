Сыктывкар назвали самым зараженным коронавирусом городом в Коми

Официальную информацию опубликовал Роспотребнадзор Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки обнаружено и подтверждено 130 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Наибольший прирост зараженных был зафиксирован в Сыктывкаре — 46 случаев. Далее идут Воркута и Ухта. В этих городах по 19 новых инфицированных. Все больные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Также добавим, что одновременно со снижением темпов заболеваемости растет смертность от COVID-19. Официально подтверждено 719 (+2) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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