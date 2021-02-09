Сыктывкар хотят сделать официальной столицей Коми

Владимир Уйба поддерживает наделение Сыктывкара статусом столицы Фото: Архив "КП"

Сыктывкар может стать официальной столицей Коми. С такой инициативой выступил глава республики Владимир Уйба. Он считает, что город и так носит звание столицы, правда, неофициальной, и это нужно исправить.

- Предлагаю Наталье Хозяиновой (мэр Сыктывкара, - прим.ред.) обсудить с советом города и выйти на правительство и Госсовет Коми с тем, чтобы нормативно присвоить Сыктывкару статус столицы и приурочить это к 100-летнему юбилею республики, - цитирует слова руководителя региона «Комиинформ».

С таким предложением согласилась и глава администрации Сыктывкара. Хозяинова подчеркнула, что это будет очень символично. Она также распорядилась создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса.

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