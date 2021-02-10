В Сыктывкаре за сутки заболело коронавирусом больше всего человек

В Коми зарегистрировано 37 712 случая инфицирования вирусом Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки положительный результат тестов на COVID-19 пришел 138 жителям республики.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 53 случая, Воркуте — 15, Ижемском районе — 12, Ухте — 11. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Также официально подтверждено 722 (+3) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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