«Сын узнал свою мать по коронкам на зубах»: погибших на пожаре в Сыктывкаре похоронят как невостребованных

Из пяти трупов опознан только один. Фото: Александра САВИНОВА

Вчера Сыктывкар всколыхнула страшная новость. По адресу Старовского, 6 рано утром сгорел частный деревянный дом. На пепелище пожарные нашли пять трупов, все - члены одной семьи. "Комсомолка" узнала новые подробности этого страшного происшествия.

В день трагедии в Эжвинском морге проводилось вскрытие погибших. Напомним, во время разборки и проливки конструкций пожарные сначала нашли тела троих, однако позже стало известно о пяти: хозяин дома 1955 года рождения, его жена 1963 года рождения, их племянник 1975 года рождения, племянница 1977 года рождения, ее сожитель 1967 года рождения.

Страшный пожар унёс жизни пятерых человек. Фото: Александра САВИНОВА

- Было пять угольков, у мужчины с женщиной ещё можно попытаться разглядеть отличительные признаки, а у троих вообще нечего разглядывать. Тело женщины с трудом опознал сын по коронкам на зубах, и он уже занимается организацией её похорон. Если тела четырёх погорельцев не будут признаны, в таком случае их похоронят как «бесхозных». Все биоматериалы, которые удалось взять, направлены на исследование в лабораторию, - рассказал "КП-Коми" сотрудник Эжвинского морга.

"Комсомолка" следит за развитием событий. Фото: Александра САВИНОВА

Пожар тушили пару часов. К сожалению, сообщение о возгорании поступило огнеборцам слишком поздно. По факту гибели людей в огне следователями Коми возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

В Сыктывкаре введён особый противопожарный режим. Это связано с тем, что в 2021 году в жилом секторе столицы Коми участились случаи пожаров. Также противопожарный режим введён ещё в двух муниципалитетах Коми: Усинске и Княжпогостском районе.

Отметим, что с начала 2021 года возгорания произошли в трех частных и трех многоквартирных домах, в трех нежилых постройках.

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Подробности страшного происшествия + видео (подробности)