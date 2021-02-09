«Неблагополучные они были, выпивали»: что известно о погибшей при пожаре в Сыктывкаре семье из пяти человек

Когда пожарные приехали, спасать было уже некого... Фото: МЧС по Коми.

Сегодня, 9 февраля, в Сыктывкаре по адресу Старовского сгорел частный деревянный дом. В огне погибли пять человек - члены одной семьи. Следком Коми по факту гибели людей завёл уголовное дело. "Комсомолка" побывала на месте происшествия.

Утро 9 февраля для пожарных началось суматошно - поступило сообщение о горящем частном доме на Старовского, 6. Огнеборцы оперативно прибыли на место вызова. Но спасать кого-либо было уже поздно. Дом был охвачен пламенем по всей площади.

Подтвердилась гибель пяти человек. Фото: Александра САВИНОВА

Через пару часов пожар потушили. Во время разборки и проливки сгоревших конструкций пожарные нашли тела троих погибших, однако позже стало известно о пяти взрослых погибших: хозяин дома 1955 года рождения, его жена 1963 года рождения, их племянник 1975 года рождения, племянница 1977 года рождения, ее сожитель 1967 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Александра САВИНОВА

Сейчас дорога от Элеваторной до Старовского 10 перекрыта полицейскими автомобилями. Перекрытый участок залит ещё не замёрзшей водой, которой тушили пожар. Пожарные машины уже разъезжались, но машина скорой помощи ещё дежурит, а в сгоревшем доме разбирают сгоревшие конструкции.

Причины пожара устанавливаются. Фото: Александра САВИНОВА

На улице морозно, около -28, оттого и безлюдно. От заснеженной земли идёт густой пар.

- Извините, - обращаюсь к одинокому мужчине, наблюдавшему со стороны. - Вы знали погибших?

- Да не особо, - вздыхает мужчина, сказавшись соседом. - Но сгорела семья, неблагополучные они были, выпивали, бывало...

Предварительная причина гибели пяти человек - отравление угарным газом. Фото: Александра САВИНОВА

По факту гибели людей в пожаре следователями Коми возбуждено уголовное дело.

Цитата: «Сгорела семья, неблагополучная, пьющая». Фото: Александра САВИНОВА

Также происшествие на контроль взяла республиканская прокуратура.

"КП-Коми" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Фото: Александра САВИНОВА

Напомним, что в январе 2021 года в Коми зафиксировали увеличение числа пожаров со смертельным исходом. На территории МО ГО «Усинск» и Княжпогостского района введен особый противопожарный режим.

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