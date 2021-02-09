Прокуратура контролирует расследование гибели пятерых сыктывкарцев

Фото: СУ СК по Коми

Прокуратура Коми взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью на пожаре пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Утром во вторник, 9 февраля, в частном доме по улице Старовского в Сыктывкаре произошел пожар. В результате погибли пять человек, которые проживали в горящем доме. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

– Прокуратура Республики Коми проконтролирует законность принимаемых в ходе его расследования процессуальных решений, – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Они выпивали»: погибшая на пожаре сыктывкарская семья из пяти человек была неблагополучной?

Стали известны новые подробности страшного происшествия (подробнее)