Президент России поздравил 95-летнюю жительницу Усть-Лыжи с юбилеем

Фото: Администрация МО ГО «Усинск»

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем жительницу села Усть-Лыжа Анну Филиппову. Женщине исполнилось 16 февраля 95 лет.

Памятное именное письмо от имени главы государства вручил руководитель администрации села Андрей Беляев. Вместе с ним именинницу пришла поздравить и представитель Совета ветеранов. Анне Никитичне пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили подарки.

Анна Никитична родилась 16 февраля 1926 года в деревне Трош Усинского района в многодетной семье. В годы Великой Отечественной войны работала на лесозаготовках в местечке Белый Ю.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями.

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