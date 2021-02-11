Что осталось в Советском после людей: апокалиптичные фото воркутинского посёлка

Фото: lanasator

Фотограф Лана Сатор, которую вдохновляют заброшенные места и городские пейзажи, отправилась поснимать Воркуту. Особый интерес у девушки вызвал поселок Советский. 11 января этого года он был окончательно расселён и отключен от коммуникаций. Фотографии заброшенного поселка впечатляют!

Фото: lanasator

- Здесь сохранилось много советского наследия и очень много эстетичных заснеженных заброшек, - сообщила подписчикам своего инстаграма Лана Сатор.

К началу 1990-х население Воркуты составляло почти 120 тысяч человек, но сейчас осталось менее 60-ти. Февраль - самый холодный месяц в году, если судить по среднемесячной температуре, - рассказывает фотограф о своих впечатлениях о заполярном городе. - Воркута живёт по московскому времени, хотя расположена заметно восточнее, поэтому сейчас здесь рано светает, но закат сразу после обеда. Так что придётся пораньше вставать!

Фото: lanasator

- Сейчас в Советском ведётся демонтаж металла - по подъездам дерут проводку, пилят трубы теплотрасс и металлические ограждения балконов. Кто-то вывозит мебель, кто-то посещает гаражи... Даже дорогу ещё чистят. Совсем скоро здесь не останется ничего ценного, и Советский превратится в ещё один город-призрак на просторах России, - пояснила Лана Сатор.

Лана провела экскурсию не только по улицам заброшенного района, но и заглянула вглубь квартир.

- Раз уж многие захотели, то вот оно - вынужденно брошенное жильё. Управляемое сжатие Воркуты - хороший повод избавиться от древнего хлама, не забирать с собой надоевшую одежду, пыльные книги, старую мебель и прочие предметы интерьера. Почти все двери открыты - ходишь по квартирам, как по музею истории чужой жизни, - поделилась своими впечатлениями фотограф.

Фото: lanasator

На снимках - настоящий хаос. Словно случилась какая-то катастрофа и люди в спешке взяли всё самое необходимое и покинули квартиры.

Фото: lanasator

Диваны, детская кроватка и коляска, ковры на стенах, газеты и лекарства, холодильники и плиты. Поражают груды мусора, которые оставили после себя прежние жильцы.

Фото: lanasator

Многих особенно впечатлил оставленный семейный альбом с чёрно-белыми фото.

- Фотоальбом безмерно жаль! Чья-то память, возможно единственная. Может быть. Узнали бы знакомые по фото, всё-таки столько людей в интернете, надо было забирать, спасать, - написала Таисия Плоткина.

Фото: lanasator

«Жуть, такой посёлок был красивый! Разрушающая рука власти, Воркута тому пример, душа болит за родной город, а особенно когда ты пережил с ним и рассвет, и закат»: прокомментировала фото Ольга Демочко.

Фото: lanasator

- Волонтерам можно поехать и забрать ковры в приют для собак. Хоть теплее им будет, - предложила Тамара Лапко-Костромина.

Фото: lanasator

У самой Ланы Сатор тоже под фотоснимками появились комментарии. Например, иностранец спросил на английском языке, зачем на стену повесили паласы? Фотограф пояснила, что для термо- и шумоизоляции.

Фото: lanasator

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. - Сейчас в посёлке ведётся демонтаж металла - по подъездам дерут проводку, пилят трубы теплотрасс и металлические ограждения балконов. Кто-то вывозит мебель, кто-то посещает гаражи... Даже дорогу ещё чистят. Совсем скоро здесь не останется ничего ценного, и Советский превратится в ещё один город-призрак на просторах России, - пояснила Лана Сатор.

Лана провела экскурсию не только по улицам заброшенного района, но и заглянула вглубь квартир. Фотографии впечатляют!