Еще трое жителей Коми скончались в результате коронавируса

За сутки в Коми коронавирусом заболели 128 человек Фото: архив "КП"

Федеральный оперативный штаб опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом в Коми. Так, за сутки было выявлено 128 новых зараженных. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 37 712 человек.

С выздоровлением за сутки выписали 125 человек. А за всё время – 36 397.

При этом количество летальных случаев за сутки значительно увеличилось. Зарегистрировано три смерти пациентов с коронавирусом. За всё время в Коми скончались уже 722 человека.

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