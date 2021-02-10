Еще трое жителей Коми скончались в результате коронавируса

За сутки в Коми коронавирусом заболели 128 человек
Фото: архив "КП"
Федеральный оперативный штаб опубликовал новые данные по заболевшим коронавирусом в Коми. Так, за сутки было выявлено 128 новых зараженных. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 37 712 человек.
С выздоровлением за сутки выписали 125 человек. А за всё время – 36 397.
При этом количество летальных случаев за сутки значительно увеличилось. Зарегистрировано три смерти пациентов с коронавирусом. За всё время в Коми скончались уже 722 человека.
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